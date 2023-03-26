В Бретони тысячи французов собрались на встречу смурфов, чтобы побить мировой рекорд

В бретанском городке Ландерно на выходных собрались тысячи французов чтобы побить мировой рекорд по крупнейшей встрече смурфов.

В городе с населением 16 000 человек в субботу было окончательно подсчитано около 2 600 смурфов и попытка побить рекорд провалилась.

«Дождь немного охладил желание некоторых людей», — рассказал AFP Жюль Лесье, сопредседатель ассоциации, организовавшей сбор в Ландерно.

На встречу собираются все желающие, которые для этого выкрашивают кожу в синий цвет и одевают белые или красные колпаки.

Эту инициативу поддержали и местные предприниматели, которые украсили витрины своих магазинов фигурками смурфов, комиксами или наклейками.

Рекорд же остается за небольшим немецким поселоком Лаухринген, который расположен на немецко-швейцарской границе.

Здесь по версии Книги Гиннеса в феврале 2019 года собралось 2762 участников встречи смурфов.