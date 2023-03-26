Российские военные уничтожили под Артемовском украинского боевика Каплуновского, воевавшего в Чечне
В бою за город Артемовск уничтожен украинский боевик Станислав Каплуновский с позывным «Живой», пишет MK.ru.
Как сообщает Телеграм-канал, близкий к ЧВК, Живой служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ и был уничтожен в бою в южной части города, где держат оборону украинские подразделения.
Известно, что Каплуновский в ходе 1-й компании в Чечне участвовал в военных действиях на стороне чеченских боевиков в 2014-2015 гг.
С начала спецоперации воевал в полку «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).
Опубликовано: Наталья Замечалова
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22:08
Тарас Медведев
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