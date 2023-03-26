Непал расследует причины аварийной ситуации в аэропорту Катманду

Власти отстранили от работы трех авиадиспетчеров и начали расследование чудом не случившегося столкновения двух самолетов, ожидавших посадки в международном аэропорту Катманду, сообщил в воскресенье официальный источник.

Инцидент произошел в пятницу, когда самолет Air India, находившийся в ожидании на высоте 19 000 футов (5800 метров) из-за интенсивного движения в аэропорту, внезапно снизился и чуть не столкнулся с самолетом Nepal Airlines, который летел на высоте 15 000 футов (4572 метра), сообщил AFP представитель Управления гражданской авиации Непала Джаганнатх Нирула.

Он сообщил, что «трое авиадиспетчеров, дежуривших в это время, были удалены с контрольно-пропускного пункта до особого распоряжения», добавив, что создана следственная комиссия.

Представитель также сообщил, что регулирующим органам гражданской авиации Индии было направлено письмо с просьбой «расследовать возможные неправомерные действия пилота Air India».

Плохое техническое обслуживание оборудования и слабое соблюдение правил безопасности ложатся бременем на авиатранспортный сектор Непала, несмотря на международные рекомендации. Европейский союз запретил всем непальским авиаперевозчикам летать в своем воздушном пространстве по соображениям безопасности.