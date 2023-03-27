Неправильное использование мочевины лишает ее пользы и наносит вред растениям

Мочевина - распространенное удобрение для дачных культур. Но многие огородники допускают ряд ошибок в ее применении.

№1

Нельзя пользоваться мочевиной в холод, удобрение не будет усваиваться. Азот должен из амидной формы перейти в аммонийную и нитратную, но при низких температурах это невозможно, процесс протекает очень медленно.

№2

Нет смысла применять, рассыпая по поверхности, частично азот будет улетучиваться, польза удобрения снижается. Правильно делать так: посыпать грунт удобрением, накрыть слоем земли (4-5 см). Можно вносить подкормку в вырытые канавки, которые тоже засыпают грунтом.

№3

Суперфосфат и мочевина должны смешиваться сразу перед применением. Если сделать это заранее, то смесь слежится в плотный ком и будет непригодна, ее сложно будет распределить ровно по земле.

№4

Не стоит добавлять мочевину в ямку для посадок и не прикрывать ее землей. Это может привести к ожогам корней и остановке роста. Такой подход может даже полностью погубить посадки.

№5

Карбамид применяют весной и в начале лета, в другое время она не актуальна. В отдельных случаях ее надо использовать при необходимости (при нехватке азота, когда растения желтеют). Постоянное применение приведет к жированию культур, тогда бурно растет зелень, а урожай будет никакой.