Подросток убил учителя и ранил четверых в школе в Бразилии

Виновник нападения, которое произошло в государственной школе Thomazia Montoro, был арестован после того, как его сдержал учитель физкультуры до прибытия полиции.



Погибшей учительнице, которую назвали Элизабет Тенрейро, был 71 год, и она получила смертельные ножевые ранения в спину и голову, согласно изображениям с камер наблюдения в школе.



Она была доставлена в больницу в "тяжелом состоянии", но не сопротивлялась и умерла.



Молодой человек также ранил еще четырех человек, трех учителей и ученика, которые находятся в "стабильном состоянии", согласно официальной информации.



Кроме того, один ученик остался в "состоянии шока" и получает психологическую помощь.



Гражданская полиция Сан-Паулу начала расследование, чтобы выяснить мотивы нападения.