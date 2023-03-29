Виновник нападения, которое произошло в государственной школе Thomazia Montoro, был арестован после того, как его сдержал учитель физкультуры до прибытия полиции.
Погибшей учительнице, которую назвали Элизабет Тенрейро, был 71 год, и она получила смертельные ножевые ранения в спину и голову, согласно изображениям с камер наблюдения в школе.
Она была доставлена в больницу в "тяжелом состоянии", но не сопротивлялась и умерла.
Молодой человек также ранил еще четырех человек, трех учителей и ученика, которые находятся в "стабильном состоянии", согласно официальной информации.
Кроме того, один ученик остался в "состоянии шока" и получает психологическую помощь.
Гражданская полиция Сан-Паулу начала расследование, чтобы выяснить мотивы нападения.
Подросток убил учителя и ранил четверых в школе в Бразилии
13-летний подросток убил ножом учителя и ранил еще четырех человек в школе бразильского города Сан-Паулу в понедельник, сообщило региональное правительство.
Виновник нападения, которое произошло в государственной школе Thomazia Montoro, был арестован после того, как его сдержал учитель физкультуры до прибытия полиции.
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