В Мексике нашли почти 100 мигрантов из Центральной Америки, Индии и Эквадора

События произошли в этот понедельник на шоссе Anillo Periferico 100 в районе колонии Сан-Хуан (район), где сотрудники полиции штата Fuerza Civil заметили присутствие машины, припаркованной на обочине дороги.



Полицейские в форме подошли к автомобилю, где опросили мужчину по имени Херардо "N", 28 лет, который сказал, что припарковался здесь, чтобы облегчиться.



Однако во время беседы с мужчиной полицейские услышали шум и бормотание, доносившиеся изнутри машины, поэтому они приступили к обыску.



Секретариат безопасности штата заявил, что они обнаружили 93 человека, которые находились в плохих условиях, так как выглядели истощенными и голодными.



Из общего числа мигрантов 64 человека достигли совершеннолетия (20 женщин и 44 мужчины) и 29 несовершеннолетних (19 мальчиков и 10 девочек).



Они родом из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Эквадора и Индии, но количество мигрантов из каждой страны не уточняется.