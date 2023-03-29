События произошли в этот понедельник на шоссе Anillo Periferico 100 в районе колонии Сан-Хуан (район), где сотрудники полиции штата Fuerza Civil заметили присутствие машины, припаркованной на обочине дороги.
Полицейские в форме подошли к автомобилю, где опросили мужчину по имени Херардо "N", 28 лет, который сказал, что припарковался здесь, чтобы облегчиться.
Однако во время беседы с мужчиной полицейские услышали шум и бормотание, доносившиеся изнутри машины, поэтому они приступили к обыску.
Секретариат безопасности штата заявил, что они обнаружили 93 человека, которые находились в плохих условиях, так как выглядели истощенными и голодными.
Из общего числа мигрантов 64 человека достигли совершеннолетия (20 женщин и 44 мужчины) и 29 несовершеннолетних (19 мальчиков и 10 девочек).
Они родом из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Эквадора и Индии, но количество мигрантов из каждой страны не уточняется.
В Мексике нашли почти 100 мигрантов из Центральной Америки, Индии и Эквадора
Мексиканские власти обнаружили группу из 93 мигрантов, выходцев из Индии, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Эквадора, в муниципалитете Хуарес, штат Нуэво-Леон, граничащий с США, где они были втиснуты в кровать грузового автомобиля.
События произошли в этот понедельник на шоссе Anillo Periferico 100 в районе колонии Сан-Хуан (район), где сотрудники полиции штата Fuerza Civil заметили присутствие машины, припаркованной на обочине дороги.
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