Мексиканское правительство вводит грамматические ошибки в учебники

Копии новых учебников, размещенные в социальных сетях, показывают, что в них используются такие слова, как "dijistes", которое давно считается неправильным или необразованным способом сказать "dijiste", что означает "вы сказали". То же самое относится и к "hicistes", в котором конечное "s" также считается неправильным. Эти формы почти никогда не используются в письменной речи, но всплывают в устной.



"Важно, чтобы ученики осознавали, что существуют разные способы говорить, чтобы избежать суждений, основанных на способах говорить", - говорится в инструкции для учителей во вкладыше, который, судя по всему, является учебником для начальной школы.



Несмотря на десятилетия порицания со стороны учителей и грамматистов, эти глагольные формы сохраняются в Мексике, как правило, в более бедных и менее образованных районах. Глагольные формы не привязаны к какому-либо конкретному региону или этнической группе.



В одном из учебников, изображения которого можно увидеть в социальных сетях, также встречаются термины, давно считающиеся плеоназмами - например, "súbate para arriba" - фразы, которые повторяются, примерно как "поднимись, поднимись сюда".



Департамент народного образования не сразу ответил на просьбу о комментарии.