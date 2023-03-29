Это была первая годовщина запроса президента Найиба Букеле о предоставлении особых полномочий для преследования банд 27 марта прошлого года, после всплеска насилия со стороны банд, когда за один день было убито 62 человека.
С тех пор законодательный орган страны каждый месяц голосует за продление этих мер, которые приостанавливают действие некоторых прав.
За прошедший год было арестовано в общей сложности 66 417 человек, а 4 304 были освобождены. Правозащитные группы утверждают, что в заключении погибло 111 человек, и 5 802 человека подозреваются в нарушении прав.
Указ о чрезвычайном положении снизил уровень насилия и оказался популярным в стране, где уличные банды, такие как MS-13 и Barrio 18, уже давно убивают и вымогают деньги у жителей.
Хорхе Эзекиль Бран, 25-летний продавец хот-догов в столице страны, сказал, что одобряет репрессии, хотя и признает, что имели место злоупотребления.
Сальвадор отмечает первый год борьбы с бандитизмом
В понедельник центральноамериканская страна Сальвадор отметила полный год действия чрезвычайных мер по борьбе с бандитизмом, которые первоначально должны были продлиться всего месяц.
Это была первая годовщина запроса президента Найиба Букеле о предоставлении особых полномочий для преследования банд 27 марта прошлого года, после всплеска насилия со стороны банд, когда за один день было убито 62 человека.
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17:00
Иван Ободов
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16:59
Иван Ободов
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