В США арестован мужчина за поджог офиса группы против абортов в штате Висконсин

Всего через несколько дней после того, как стал известен просочившийся проект постановления Верховного суда США, отменяющего общенациональное право на аборт.



29-летний Хридинду Санкар Ройчоудхури был арестован в аэропорту Бостона после того, как власти заявили, что ДНК из выброшенного пакета с частично съеденным буррито помогла им определить, кто устроил пожар в офисе Wisconsin Family Action 8 мая.



Прокуроры заявили, что Ройчоудхури недавно покинул Висконсин и купил билет в один конец на рейс во вторник утром из Бостона в Гватемалу. Ему было предъявлено обвинение в злонамеренной попытке повредить и уничтожить здание организации.



Его адвокат не ответил на просьбу о комментарии.



Пожар в офисе Wisconsin Family Action произошел всего через несколько дней после того, как Politico 2 мая опубликовала проект решения Верховного суда США, отменяющего решение Ро против Уэйда 1973 года, которое легализовало аборты по всей стране.



Проект заключения, автором которого был консервативный судья Самуэль Алито, вызвал политическую бурю, а сторонники права на аборт устроили акции протеста по всей стране. Он лишь незначительно отличался от окончательного решения, принятого 24 июня.