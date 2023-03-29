Действующий бизнес обычно борется с любыми попытками открыть его для конкуренции.
Это имеет экономический смысл, и на федеральном уровне алкоголь имеет монополию на вещества, изменяющие сознание и настроение, которые разрешено покупать.
Не обращайте внимания на аргумент, что алкоголь ничуть не менее опасен, чем многие вещества, которые мы не разрешаем людям легально употреблять в рекреационных целях. Он легален, так что этот вопрос решен. Это дает производителям ликеров, пива и вина огромное преимущество перед производителями легального каннабиса.
У движения за легализацию каннабиса в США появился новый шокирующий союзник
Маловероятный источник обратился к Конгрессу с призывом легализовать каннабис на федеральном уровне.
Действующий бизнес обычно борется с любыми попытками открыть его для конкуренции.
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17:00
Иван Ободов
Вот как часто авиакомпании заменяют реактивные двигатели на пассажирских самолетах
Самолеты, которые перевозят сотни миллионов пассажиров из аэропорта в аэропорт по всему миру, должны обслуживаться надлежащим образом для обеспечения безопасности всех находящихся на борту и оптимальной экономии топлива.
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16:59
Иван Ободов
Для судей Верховного суда США ужесточены правила отчетности о бесплатных поездках и подарках
Согласно новым правилам, судьи Верховного суда США и федеральные судьи теперь должны в большей степени раскрывать информацию о любых бесплатных поездках, обедах или подарках, которые они получают.
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