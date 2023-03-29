У движения за легализацию каннабиса в США появился новый шокирующий союзник

Действующий бизнес обычно борется с любыми попытками открыть его для конкуренции.



Это имеет экономический смысл, и на федеральном уровне алкоголь имеет монополию на вещества, изменяющие сознание и настроение, которые разрешено покупать.



Не обращайте внимания на аргумент, что алкоголь ничуть не менее опасен, чем многие вещества, которые мы не разрешаем людям легально употреблять в рекреационных целях. Он легален, так что этот вопрос решен. Это дает производителям ликеров, пива и вина огромное преимущество перед производителями легального каннабиса.