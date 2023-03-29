Смертельный пожар подчеркивает иммиграционное давление на Мексику

Мексика расширила свою сеть из десятков центров содержания под стражей, одновременно тесно сотрудничая с США, чтобы ограничить перемещение просителей убежища через свою территорию к границе США, в том числе в Сьюдад-Хуарес, где, по словам властей, мигранты подожгли матрасы в центре содержания под стражей в конце понедельника после того, как узнали, что их депортируют.



Вот несколько вопросов и ответов об условиях и политике, которые привели к одному из самых смертоносных событий в Мексике в центре содержания иммигрантов.



Конкретные данные еще не опубликованы, но Мексика стала третьим в мире по популярности местом назначения для лиц, ищущих убежища, после США и Германии. Тем не менее, она по-прежнему остается транзитной страной для тех, кто направляется в США.