Аксенов: беспилотник ВСУ сбит в Симферопольском районе Крыма

Вечером среды, 29 марта, глава правительства Крыма Сергей Аксенов опубликовал новый пост в социальных сетях, где сообщил, что системы противовоздушной обороны вооружённых сил России сбили беспилотный летательный аппарат недалеко от Симферополя. По данным Аксенова, дрон может принадлежать армии Украины.

Сергей Аксенов подчёркивает, что в Симферопольском районе крымского полуострова был отчётливо слышен звук взрыва, однако он является результатом работы систем ПВО по украинскому дрону, перехват которого не привёл к появлению разрушений на земле. Также политик подчеркнул, что в результате никто не пострадал.

Вместе с тем российские и украинские информагентства в мессенджере Telegram массово распространяют фотоснимки, предположительно сделанные сегодня в селе Гвардейское на территории Крыма. На фотографиях показаны столбы дыма после инцидента с перехватом дрона ВСУ.

Опубликовавшие фото журналисты утверждают, что событие произошло недалеко от от аэродрома военно-космических сил России в Гвардейском. В то же время Аксенов отрицает наличие столбов дыма над данным населённым пунктам, призывая доверять лишь официальным источникам информации.

Характерно, что ранее в тот же день глава СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что в распоряжении у ВСУ есть тысячи дронов с дальностью полёта свыше 3 тысяч километров.