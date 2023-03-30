Чага оградит растения от грибковых заболеваний

Чага образуется на месте повреждений берез, а реже рябин, буков, кленов и вязов. Выглядит гриб как нарост черного цвета и способен загубить дерево.

Интересно, что на основе чаги готовят средства для предотвращения грибковых заболеваний растений.

В 5 литров кипятка добаляют 250 граммов измельчеенного трутовика, дав настояться 2-5 дней. Этим раствором, который предварительно процежен через сито и разбавлен 5 литрами воды, поливают любые растения в безветренную погоду.

Рассаде также помогает березовый гриб в количестве 300 граммов на 3 литра теплой воды. Состав настаивают 2 дня, процеживают и, разбавив 3 литрами воды, опрыскивают рассаду, избавляя от гнили и мучнистой росы. Овощи, плодовые деревья и кустарники также будут благодарны за такую обработку.

С фитофторозом, мучнистой росой и гнилью посадкам поможет следующее средство. 100 граммов чаги залить кипятком, закрыть, дав настояться 24 часа. Разбавив процеженный состав 2 литрами воды, дачники опрыскивают листья растения, стараясь попадать на нижнюю часть пластины.