Макрон не убедил лидера КНР подвести Россию к мирным переговорам по Украине

04:55 2023-04-07

Politico: Макрон планировал убедить Си Цзиньпина повлиять на российскую позицию по украинскому вопросу в пользу мирных переговоров. Однако идея успехом не увенчалась.

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин провели официальные переговоры 6 апреля.

Глава Франции ставил  перед собой цель убедить Лидера КНР оказать влияние на Россию, чтобы она изменила свою позицию в украинском конфликте и начала движение в сторону мирного урегулирования.

Однако председатель Китая никак не показал, что готов применить свое влияние на РФ с целью ускорения мирных российско-украинских переговоров.

При этом Урсула фон дер Ляйен, прибывшая в Китай вместе с Макроном, сообщила о готовности Си Цзиньпина к переговорам с Владимиром Зеленским.