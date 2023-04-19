Лавров: США часто не выполняют свои обещания и обмана от них можно ждать в любой момент

После переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто Сергей Лавров, глава МИД России, заявил на пресс-конференции о готовности США к обману в любой момент.

Американские санкции, направленные против Венесуэлы, с конца 2022 года стали ослабевать.

Так, компании США Chevron была позволена добыча и переработка нефти при сотрудничестве с PdVSA Венесуэлы. Также был открыт допуск венесуэльской продукции на рынок США.

По словам журналистов, США сначала настраивали Венесуэлу на возможность отмены санкций, а потом стали угрожать еще большим давлением при условии отказа Каракаса вести диалог с оппозицией.

Представители СМИ попросили Лаврова дать свой комментарий.

В ответ глава МИД РФ заявил о том, что "всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения".

Далее Сергей Лавров отметил, что принимает сторону Венесуэлы, полагая, что она вправе сама решать, как поступать со своей экономикой и развивать дальше свое государство.