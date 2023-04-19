Polskie Radio: Еврокомиссия готова запретить импорт зерна из Украины

Днём 19 апреля журналисты информационного агентства Polskie Radio опубликовали сообщение, в котором со ссылкой на анонимный источник в Брюсселе утверждается о готовности Еврокомиссии ввести временный запрет на импорт ряда позиций украинской сельскохозяйственной продукции.

По данным журналистов Polskie Radio, под запрет на импорт по решению Еврокомиссии могут попасть подсолнечники, пшеница, рапс и кукуруза, которые следуют с территории Украины. Предполагается, что президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис уже сегодня обсудит вопрос сдерживания поставок украинской с/х-продукции с представителями Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

К настоящему моменту Польша, Венгрия, Словакия и Болгария приостановили импорт украинского зерна, поскольку его присутствие на национальных рынках подрывает стоимость зерновых культур, от чего страдает не только европейская экономика, но также и фермерские хозяйства.

В среду пресс-служба Еврокомиссии рассказала, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен предложила государствам Европы компенсации в размере 100 миллионов евро за продолжение импорта зерновых культур. По словам фон дер Ляйен, наиболее пострадавшие от поставок зерна из Украины государства уже получили свыше 56 миллионов евро компенсаций.

Характерно, что в пресс-служба Болгарии, объявившей сегодня о введении запрета на импорт украинского зерна, подчеркнули, что аграрную продукцию из Украины продолжат впускать в болгарское государство только с целью его дальнейшего транзита.