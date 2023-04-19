ЕК предложила €100 млн странам ЕС за продолжение импорта зерна из Украины

19 апреля пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что глава данного ведомства Урсула фон дер Ляйен официально предложила лидерам восточноевропейских государств компенсацию в размере ста миллионов евро за возобновление импорта зерна, поступающего с территории Украины.

По данным американского новостного издания Newsweek, главы Министерств сельского хозяйства Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии накануне написали открытое письмо на имя фон дер Ляйен, призвав её возобновить наложение пошлин на украинские зерновые культуры, поступающие в страны Европы.

Сегодня Урсула фон дер Ляйен заявила, что администрация Брюсселя передала 56,3 миллиона евро фермерам из ЕС, которые более прочих пострадали от обилия поступающего из Украины зерна. Лидер Еврокомиссии подчеркнула, что в настоящий момент ведомство готовит новый пакет поддержки европейских фермеров на общую сумму в 100 миллионов евро.

Характерно, что накануне Кабинеты министров Польши, Венгрии и Словакии официально сообщили о приостановке импорта, а также транзита зерновых культур, которые идут из Украины. Польский премьер Матеуш Моравецкий отметил, что интересы местных фермеров находятся для Варшавы на первом месте.

При этом ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что усилия Анкары в урегулировании украинского кризиса являются основополагающими для завершения боевых действий в данном государстве, о чём свидетельствует заключенные в Стамбуле черноморские договорённости по зерновой сделке.