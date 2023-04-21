Столтенберг: все члены НАТО согласны со вступлением Украины в альянс

21 апреля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл на военную базу "Рамштайн", где чиновник намеревается поучаствовать в заседании стран-доноров помощи Украине, получившим название "Рамштайн-11". Во время своей поездки в ФРГ Столтенберг провёл встречу министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который также приглашён на мероприятие.

В ходе разговора с Резниковым Йенс Столтенберг публично заявил, что уже сейчас все государства-участники блока НАТО согласны с необходимостью принятия Украины в ряды данной организации. Днём ранее Столтенберг посетил Киев, где выразил уверенность в неизбежном вступлении Киева в Североатлантический альянс.

Вместе с тем военный чиновник считает, что вступление украинского государства в состав НАТО не представляется возможным до тех пор, пока подразделения ВСУ не одержат победу в конфликте с российскими войсками, поскольку устав Североатлантического альянса запрещает принимать в свои ряды страны, участвующие в боевых действиях.

В ответ на новые заявления Йенса Столтенберга глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков вчера напомнил, что одной из ключевых целей начатой Россией специальной военной операции является недопущение вступления Украины в НАТО. Песков выразил уверенность, что подразделения ВС РФ смогут достичь данной цели.

Характерно, что в ходе заседания "Рамштайн-11" украинский министр обороны Алексей Резников встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином для переговоров.