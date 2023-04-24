Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по вопросу продления зерновой сделки

23:12 2023-04-24

Информагентство «РИА Новости» сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки.

Отмечается, что Гутерриш также принял к сведению выраженную Москвой озабоченность по поводу реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Кроме того, генсек ООН представил подробный отчёт об уже достигнутом прогрессе в вопросе взаимопонимания между Россией и организацией, заявив о приверженности ООН продолжению работы по решению остающихся вопросов.

Гутерриш, вдобавок ко всему прочему, направил письма по реализации зерновой сделки Украине и Турции.