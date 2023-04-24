Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по вопросу продления зерновой сделки

Отмечается, что Гутерриш также принял к сведению выраженную Москвой озабоченность по поводу реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Кроме того, генсек ООН представил подробный отчёт об уже достигнутом прогрессе в вопросе взаимопонимания между Россией и организацией, заявив о приверженности ООН продолжению работы по решению остающихся вопросов.

Гутерриш, вдобавок ко всему прочему, направил письма по реализации зерновой сделки Украине и Турции.