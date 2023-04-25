Лавров упрекнул Запад за его намерение говорить от лица всего человечества

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, произнес речь во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Трансляция проходила на ютуб-канале российского дипломатического ведомства. Информация передана изданием Fact Store.

По мнению министра, никто не давал права Западу вести разговор от имени всего мира. Он назвал поведение ОБСЕ и ООН угрозой для "глобальных амбиций" США.

Сергей Лавров:

Как сказал тогдашний госсекретарь США Джим Бейкер президенту Джорджу Бушу: «Главная угроза для НАТО — это ОБСЕ».

Министр иностранных дел РФ приехал в Нью-Йорк 24 апреля. В ближайшие два дня он будет принимать участие в заседаниях Совета Безопасности ООН.

Многие члены российской делегации смогли беспрепятственно получить визы США, чтобы присутствовать на мероприятиях. Однако отдельным лицам в выдаче таких документов отказали.