Днём четверга, 27 апреля, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела ведомственный брифинг в присутствии телекамер, где публично заявила, что она благодарна советнику Зеленского Михаилу Подоляку, который заявил о праве армии Украину "уничтожить всё" в Крыму и новых регионах РФ.

По словам Захаровой, высказывание Подоляка наглядно демонстрирует позицию официального Киева, чиновники которого не скрывают своих намерений ликвидировать всё, что им не подчиняется. Представительница российского МИДа уверена, что подобная позиция уже стала частью официальной украинской политической идеологии.

Мария Захарова полагает, что признание Михаила Подоляка является своего рода распиской правительства Украины в своих военных преступлениях в отношении граждан России, за что представители Кремля благодарны украинским чиновникам, в очередной раз подтвердившим правильность проведения спецоперации.

Характерно, что ранее украинские чиновники, в частности, глава СНБО Украины Алексей Данилов, неоднократно заявляли о праве солдат армии Украины проводить военные операции на территории России. Официальная позиция администрации Джо Байдена в отношении подобных заявлений является крайне неоднозначной.

С одной стороны, американские чиновники утверждают, что Генштаб ВСУ вправе проводить военные манёвры на российской территории, однако с другой в Вашингтоне нередко предупреждали Киев о возможных негативных последствиях таких акций.