Захарова: Россия имеет право разорвать дипотношения с Польшей

Захарова отметила, что Россия не готова прекратить дипотношения с Польшей, невзирая на многочисленные провокации со стороны официальной Варшавы.

Она пояснила, что подобное решение не только привело бы к блокированию многих аспектов работы, но и негативно отразилось бы на людях.

«И я не говорю о гражданах Польши, среди которых немало людей, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит. Я говорю о наших гражданах, которые там живут, работают, у которых есть семьи», — пояснила дипломат.

Мария Захарова подчеркнула факт того, что Москва даст очень жесткий ответ на захват школы при российском посольстве в Варшаве сотрудниками мэрии польской столицы.

Напомним, власти Польши в сопровождении полиции в субботу, 29 апреля, ворвались в здание школы при посольстве России в Варшаве и потребовали покинуть помещение до 19:00 мск.