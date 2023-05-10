Минобороны Украины опровергло слухи о гибели главкома ВСУ Залужного

Вечером среды, 10 мая, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала новый пост в своём Telegram-канале, где публично заявила, что на протяжении последних трёх недель многие российские СМИ распространяют информацию о гибели главнокомандующего украинской армией генерала Валерия Залужного.

В новом посте в соцсетях Маляр пишет, что данные слухи в корне не соответствуют действительности. Характерно, что при этом Анна Маляр употребила формулировку "все живы", отказавшись прямо отвечать на вопрос о том, жив ли главнокомандующий Вооружёнными силами Украины.

При этом ранее в тот же день лидер Военного комитета НАТО Роб Бауэр, являющийся американским адмиралом, сообщил журналистам о том, что минувшим вечером ему довелось получить личное письмо от Залужного, содержание которого многие представители прессы нашли странным.

Бауэр рассказал, что в письме Валерий Залужный пишет об отказе от участия в новом заседании глав генеральных штабов армий стран-участниц Североатлантического альянса, ссылаясь на сложную оперативную обстановку, сложившуюся как на Украине, так и в республиках Донбасса.

В то же время Валерий Залужный сообщил Робу Бауэру, что он не станет участвовать в грядущем мероприятии НАТО даже в формате видеоконференции.