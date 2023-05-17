Певец Владимир Левкин снова прошел через пересадку костного мозга после рецидива онкологии

Левкин заявил, что о том, что болезнь вновь вернулась, он узнал, когда проходил плановое медицинское обследование. Ему уже приходилось бороться с онкологией крови, и вот после 10 лет ремиссии болезнь вновь вернулась.

Певец прошел повторную пересадку костного мозга. Он говорит, что врачи отрицают возможность наследственности, но известно, что отец Левкина также страдал от онкологии, но слишком запустил болезнь, и сделать ничего было нельзя. Также заболевание только уже по женской части есть и у сестры Левкина.