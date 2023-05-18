Камилла Паркер-Боулз и король Карл Третий серьезно повздорили из-за принца Гарри

После коронации в монаршем семействе произошел разлад. Инсайдеры сообщают, что ни один совместный обед Карла Третьего с супругой Камиллой не проходит без обсуждения приглашения на коронацию ее младшего опального сына Гарри.

Королева-консорт считает поведение мужа проявлением слабости. По ее мнению, Гарри надлежало бы изгнать из королевства, а не приглашать на церемонию коронации. Сообщается, что это не единственный повод для разногласий у супругов, поскольку Карл не слишком прислушивается к мнению жены.