Врач рассказал о том, что пиво является полезным для здоровья человека продуктом

Известный теледоктор Александр Мясников заявил, что пиво вовсе не зло. Этот слабоалкогольный напиток, если он приготовлен без добавок, может быть очень полезным для здоровья. В нем содержатся витамины группы В.

Но это будет справедливо только в том случае, если в состав входит хмель, вода и ячмень. Полезные вещества из зерен переходят при приготовлении и в пиво. Однако, если в напиток добавлены ароматизаторы, он может нанести вред. Пиво можно употреблять, но дозированно и из-за алкоголя, и потому что напиток этот очень калорийный.