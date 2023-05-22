МВД России объявило в розыск Алексея Панина за оправдание терроризма

Утром 22 мая на сайте базы МВД России появилась информация о том, что российский актёр Алексей Панин объявлен в розыск по уголовному делу, заведённому по части 2 статьи 205.2 Уголовного Кодекса.

Известно, что Панин обвиняется в оправдании терроризма.

Информагентства Mash и ТАСС предполагают, что поводом для розыска актёра являются его заявления о теракте на Крымском мосту, который был совершён ВСУ.

Характерно, что ранее Алексей Панин неоднократно в негативном ключе высказывался о российском правительстве и специальной военной операции в Украине.