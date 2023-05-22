Главный санитарный врач США Вивек Мурти объявил наступление новой эпидемии

Вивек Мурти заявил, что угрозу здоровью американцев несет повальное одиночество. Количество проводимого с друзьями времени у среднего американца за последние двадцать лет сократилось более чем в три раза.

Среди молодых людей количество проводимого в компании друзей времени уменьшилось на целых семьдесят процентов. А одиночество несет угрозу здоровью человека не меньшую, чем выкуривание 10-12 сигарет в течение дня, считает Вивек Мурти.