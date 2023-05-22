На актера Алексея Панина подало в розыск российское МВД по статье об оправдании терроризма

Карточка с именем актера Алексея Панина появилась в ведомственной базе российского МВД среди разыскиваемых лиц. В начале месяца на актера в России было заведено уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

Алексей Панин известен своей скандальной репутацией. Он неоднозначно высказывался о победе СССР в Великой Отечественной войне, выступал с негативными высказываниями в адрес российских властей и СВО. Сейчас актер проживает в Испании.