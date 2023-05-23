Король Карл Третий с супругой королевой-консортом Камиллой стали почетными гостями на выставке цветов в Челси

Король Карл Третий и королева Камилла приехали на выставку Челси не только полюбоваться цветами. Целью визита было вручение наиболее выдающимся садоводам Почетной Медали Елизаветы. В этом году медаль была вручена более чем 70 представителям садоводства.

Сопровождали монаршую чету члены Палаты лордов Джуди Линг Вонг и Джанет Фукс. Днем ранее на выставку приезжала принцесса Уэльская Кэтрин Миддлтон. Она облачилась в то же платье, в котором некогда выходила в свет ее мать.