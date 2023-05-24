Ольга Бузова попросила бывшего мужа забыть навсегда ее и не упоминать ее имени

Певица Ольга Бузова в своем посте в Телеграме потребовала от бывшего мужа, спортсмена Дмитрия Тарасова навсегда забыть ее имя. Ей не понравилось то, каким образом он публично высказывается о ней и об их совместном прошлом.

Она сказала, что даже спустя годы после распада их брака, Дмитрий не может удержаться, чтобы не упоминать о ней. Бузова также сказала, что не открещивается от своего прошлого, несмотря на то, что ее брак с Тарасовым не был идеальным. Супруги прожили вместе четыре года.