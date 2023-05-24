Милявская поделилась, кто, по ее мнению, царит на российской эстраде

Милявская поведала, что, несмотря на все слухи и спекуляции, король и королева российской эстрады только одни. Это Филипп Киркоров и Алла Пугачева, несмотря на то, что певица покинула Россию вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным.

Также Лолита рассказала, что в шоу-бизнесе все не так плохо. Конфликты больше раздуты прессой. На деле же артисты стараются по возможности помогать друг другу, а вот слухи и домыслы о скандалах больше раздувают представители СМИ.