Альпинистам и не снилось: гид-шерп поставил рекорд, поднявшись на вершину Эвереста 28 раз

Один из величайших горных гидов заявил, что на пенсию после 28-го восхождения на Эверест не собирается.

Непальский шерпа Ками Рита достиг вершины самой высокой горы в мире высотой 8 849 метров, побив свой собственный рекорд менее чем через неделю после его установления.

Буду продолжать восхождение до тех пор, пока позволяет мое тело, - заявил 53-летний гид журналистам после прибытия с горы в аэропорт Катманду, где его как героя встретили болельщики и члены семьи.

Он сказал, что его цель - не побороться за какие-либо рекорды, а помочь своим иностранным клиентам взобраться на гору.

Сезон скалолазания в этом году почти закончился, и его следующего восхождения придется ждать до следующей весны.

Ками Рита достиг вершины на следующий день после того, как ее коллега-гид Пасанг Дава повторил свой предыдущий рекорд в 27 восхождений.

Гонка за титул началась с того, что Пасанг Дава 14 мая поднялся на вершину в 26-й раз, сравнявшись с предыдущим рекордом Ками Риты. Ками Рита достиг вершины три дня спустя в 27-й раз.

Ками Рита впервые поднялся на Эверест в 1994 году и с тех пор делает это почти каждый год. Он является одним из многих гидов-шерпов, чей опыт и навыки жизненно важны для безопасности и успеха иностранных альпинистов, стремящихся достичь вершины горы. Его отец был одним из первых шерпов-гидов.

Ками Рита, кроме Эвереста, покорил несколько высочайших вершин мира.

С тех пор, как Эверест был впервые покорен новозеландцем Эдмундом Хиллари и проводником-шерпом Тенцингом Норгеем в 1953 году, туда поднялись сотни альпинистов. В этом году исполняется 70 лет со дня первого восхождения.