Ярмольник рассказал, что был с Абдуловым в последние мгновения жизни великого актера

Александр Абдулов ушел в мир иной 3 января 2008 года. Его коллега по экрану Леонид Ярмольник вспомнил, что произошло с именитым актером в последний день.

Ярмольник видел умирающего Абдулова за пару дней до кончины. Артист лечился в Чазовском центре, где медики не отпускали знаменитость домой на Новый год.

В настоящее время Ярмольник убежден, что врачи приблизили его кончину, не отпуская домой.

Перед тем как Абдулова не стало, он ел сухарик, запивая своим любимым киселем. Звезда экрана поперхнулся, закашлялся и ушел навсегда.