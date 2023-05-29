Черная смородина будет с виноградину, если подкормить ее картофелем

Ягоды черной смородины будут большими, сочными и сладкими, если подкормить куст картофельным удобрением. Основным ингредиентом будет не клубень, а картофельная кожура.

Очистки картофеля замачиваются в кипятке на несколько часов в соотношении одна часть картофельных очисток на две части воды. Емкость на время настаивания закрывается крышкой.

После остывания настоя, его можно использовать. Подкармливать смородину лучше всего в середине весны и начале осени. В выкопанную мини канавку закладываются замоченные очистки и присыпаются землей. На один смородиновый куст нужно 3 кг. картофельных очисток.