Фасоль будет хорошо себя чувствовать на участке рядом с картофельными посадками

Соседство фасоли и картофеля на дачком участке убережет растения от нашествия колорадского жука. Фасоль и другие бобовые хорошо сажать в междурядьях картофеля.

Разные виды фасоли хорошо чувствуют себя рядом, если следить за тем, чтобы крупные сорта не затеняли более мелкие. Почва станет более азотистой и плодородной, если посадить фасоль рядом с горохом.

Отличной профилактикой заболеваний и вредителей будет высадка фасоли рядом с сельдереем и капустой. Вместе эти растения будут расти в здоровых условиях.