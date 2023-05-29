Чеснок спасет томаты в теплице от тли и фитофтороза, а помидоры уберегут его от парши

Лук и чеснок хорошо сажать на расстоянии от томатов, чтобы им не мешала тень. Хорошим соседом для томатов будет перец. Обе культуры любят влажную почву, а болезни у них разные.

Баклажаны, как и томаты любят азотистую почву с калием и фосфором. Поэтому можно смело сажать их рядом, но чтобы они не затеняли друг друга.

Вредным соседством с томатами будет зелень, горох и огурцы. Последним нужна более низкая температура для роста, а горох будет создавать ненужную тень для светолюбивых помидоров.