Чеснок спасет томаты в теплице от тли и фитофтороза, а помидоры уберегут его от парши

Лук и чеснок хорошо сажать на расстоянии от томатов, чтобы им не мешала тень. Хорошим соседом для томатов будет перец. Обе культуры любят влажную почву, а болезни у них разные.
Баклажаны, как и томаты любят азотистую почву с калием и фосфором. Поэтому можно смело сажать их рядом, но чтобы они не затеняли друг друга.
Вредным соседством с томатами будет зелень, горох и огурцы. Последним нужна более низкая температура для роста, а горох будет создавать ненужную тень для светолюбивых помидоров.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__