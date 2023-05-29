Селена Гомес накинулась на сотрудников службы безопасности на выступлении Бейонсе в Париже

Известная исполнительница Селена Гомес накинулась с воплями на охрану в рамках выступления коллеги по сцене Бейонсе в Париже. Ролик с кричащей певицей разлетелся в Сети.

Некоторые интернет-пользователи считают, что мужчина - охранник самой Гомес, так как находился рядом с ней на мероприятии.

Одни фанаты убеждены, что гнев артистки вызван опозданием сотрудников, другие полагают, что крик Гомес вызван грубым отношением "мужланов" к ее поклонникам, о чем сообщает издание Page Six.

Исполнительница была не одной знаменитостью, посетившей концерт коллеги. На культурном событии также были замечены Натали Портман, Крис Дженнер и Ленни Кравиц.