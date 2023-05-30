Лавров сообщил о состоянии здоровья Ротару

Информация о серьезном заболевании у Софии Ротару появилась еще несколько лет назад, когда у именитой артистки задрожали руки прямо на сцене и она не смогла держать микрофон. Были слухи, что у знаменитости болезнь Паркинсона.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров взялся пролить свет на ситуацию.

Экс-директор исполнительницы сообщил, что поддерживает связь с ней. По его словам, София Михайловна лежала в немецкой клинике, но не из-за Паркинсона, а, чтобы пройти курс восстанавливающих процедур, что она делает уже на протяжении долгого времени.

Лавров рассказал, что недавно связывался со звездой сцены и со здоровьем у нее все в норме.