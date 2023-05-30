Сливы не будут гнить на ветках, если вовремя остановить распространение заболевания

Если сливы стали гнить прямо на дереве, это свидетельство грибкового заболевания монилиоза или плодовой гнили, которая появляется в жаре и влажности. Но, если остановить ее распространение вовремя, спасти урожай возможно.

Чтобы снизить вероятность заболевания, следует при посадке слив располагать деревья на достаточном удалении друг от друга. Не стоит забывать про своевременную обрезку крон. Много веток делает благоприятным распространение инфекции.

Если плоды уже стали гнить, нужно немедленно избавиться от всех поврежденных плодов и листьев, и разрыхлить почву возле дерева. Хорошо помогают от грибка бордосская жидкость, нитрафен и прочие противогрибковые средства.