Чем подкармливать тюльпаны для роскошного цветения: лучшие натуральные средства

В данном случае не потребуются магазинные удобрения, подкормку можно приготовить самостоятельно и без лишних усилий.
Для этого необходимо развести 1 ст.л. сухих дрожжей в 5 л воды и добавить 2 ст.л. сахара, настоять все это 2-3 часа.
Перед применением настой следует разбавить водой в соотношении 1:10. Подкормка вносится под корень раз в 10 дней.
Такой состав благотворно влияет на почву, улучшает ее структуру, укрепляет иммунитет тюльпанов и способствует их красивому цветению.
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