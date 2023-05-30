Чем подкармливать тюльпаны для роскошного цветения: лучшие натуральные средства

В данном случае не потребуются магазинные удобрения, подкормку можно приготовить самостоятельно и без лишних усилий.

Для этого необходимо развести 1 ст.л. сухих дрожжей в 5 л воды и добавить 2 ст.л. сахара, настоять все это 2-3 часа.

Перед применением настой следует разбавить водой в соотношении 1:10. Подкормка вносится под корень раз в 10 дней.

Такой состав благотворно влияет на почву, улучшает ее структуру, укрепляет иммунитет тюльпанов и способствует их красивому цветению.