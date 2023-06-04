Переговоры ОПЕК+ стартовали в Вене после двух часов неформального диалога

В воскресенье вечером, 4 июня, на территории Вены начались переговоры ОПЕК+, стартовавшие после двух часов неформального общения лидеров данного альянса. Известно, что в рамках действующего соглашения члены ОПЕК+ сокращают нефтедобычу в мире на 2 миллиона баррелей в день до конца текущего года.

Характерно, что ранее в правительстве Саудовской Аравии сообщили о намерениях страны специально сокращать добычу нефти ещё на 1,16 миллионов баррелей в день помимо двух уже установленных миллионов. Данное постановление также будет действовать до 2024 года.