Новак: Россия продлит добровольное сокращение нефтедобычи до 2024 года

В воскресенье вечером, 4 июня, Александр Новак публично заявил, что в рамках соглашения альянса ОПЕК+ Россия продлит добровольное сокращение нефтедобычи в государстве на 500 тысяч баррелей в день до наступления 2024 года. По словам Новака, пределы, в которых Москва сократит нефтедобычу, пропорциональны тем уровням добычи нефти в мире, которые сегодня утвердит ОПЕК+.

Известно, что сегодня в Вене началось официальное заседание 35-го совещания стран-членов ОПЕК+. Мероприятие стартовало после двух часов неформальных переговоров.