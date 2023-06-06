Шольц оказался приверженцем двухпроцентной цели НАТО

06:42 2023-06-06

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил приверженность двухпроцентной цели НАТО, которую недавно провозгласил ее глава Столтенберг.

Придет время, когда 100 миллиардов евро из специального фонда будут потрачены на бундесвер, заявил Шольц во время посещения военно-морской базы Росток и фрегата «Мекленбург-Передняя Померания».

«Тогда нам придется заработать два процента целевого показателя НАТО в Германии из обычного бюджета. Это также наша воля, это воля федерального правительства, которое я возглавляю», — добавляет Шольц.

Ранее НАТО призвало страны-члены выделить 2% ВВП на переоснащение своих армий и в итоге модернизировать войска альянса.