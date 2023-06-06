Шольц оказался приверженцем двухпроцентной цели НАТО

Придет время, когда 100 миллиардов евро из специального фонда будут потрачены на бундесвер, заявил Шольц во время посещения военно-морской базы Росток и фрегата «Мекленбург-Передняя Померания».

«Тогда нам придется заработать два процента целевого показателя НАТО в Германии из обычного бюджета. Это также наша воля, это воля федерального правительства, которое я возглавляю», — добавляет Шольц.

Ранее НАТО призвало страны-члены выделить 2% ВВП на переоснащение своих армий и в итоге модернизировать войска альянса.