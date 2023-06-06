Лукашенко поинтересовался, зачем из школы убрали экзамены

Он потребовал определиться с системой поступления абитуриентов в 2024 году и с тем, как именно они будут сдавать экзамены.

Президент поинтересовался, для чего были отменены экзамены в школах, которые являлись «венцом всему».

Лукашенко сомневается, что централизованный экзамен – это хороший вариант. Он напомнил, что его вводили для объективности оценки знаний. Но оказалось, что итоги ЦЭ не сильно отличаются от итоговых школьных оценок.

Белорусский лидер потребовал к 2024 году определиться, будут ли школьники сдавать централизованное тестировании, экзамены в форме собеседования или в комбинированной форме.