Волочкова послала журналистов из-за вопрос об алкоголя

Балерина Анастасия Волочкова наотрез отказалась комментировать свой новый снимок с шампанским в соцсетях журналисту 5 tv.ru.
Звезда сцены возмутилась, что посторонние лезут "в ее бокал, тарелку, постель, дом".
Знаменитость "матом объяснила", что не нужно трогать ее, а жить своей жизнью.
Она отметила, что сейчас она ест бульон без соли с яйцом всмятку и больше ничего.
Напоследок она послала всех "куда подальше".
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