Волочкова послала журналистов из-за вопрос об алкоголя

Балерина Анастасия Волочкова наотрез отказалась комментировать свой новый снимок с шампанским в соцсетях журналисту 5 tv.ru.

Звезда сцены возмутилась, что посторонние лезут "в ее бокал, тарелку, постель, дом".

Знаменитость "матом объяснила", что не нужно трогать ее, а жить своей жизнью.

Она отметила, что сейчас она ест бульон без соли с яйцом всмятку и больше ничего.

Напоследок она послала всех "куда подальше".