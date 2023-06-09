Веганские морепродукты набирают популярность: Рыба из чечевицы и баклажана становятся все более востребована

Специалисты говорят, что в расширении ассортимента веганских продуктах нет ничего удивительного: сфера растительных продуктов питания переживает новую ступень эволюции и даже «бум».

По данным исследовательских организаций, продвижение выращенных и растительных продуктов, которые включают в себя и альтернативные морепродукты, достигает в оборотах 1,4 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что веганская индустрия морепродуктов довольно новая, бренды все больше интересуются секретами производства и уже прощупывают почву для продвижения на рынке.

При этом такие продукты могут быть приготовлены из целого ряда ингредиентов — от водорослей до грибов, овощей и горохового белка.

Компания Good Catch довольно большое время производит «растительного тунца».

По своей структуре он сильно отстает от настоящей рыбы, тем не менее, вкус производителю удалось передать более чем. В состав этой «искусственной рыбы» входят чечевица, фасоль, горох, соя, водоросли, соль и различные специи. Кстати, питательность продукты достигается именно благодаря водорослям.

Еще одна компания из США Ocean Hugger выпускает искусственную рыбу, которую можно использовать для приготовления некоторых блюд японской кухни, в первую очередь — суши. В ассортименте есть угорь, который изготовлен из баклажана и тунец — сделанный примерно по тому же рецепту, что и у компании Good Catch.

В России также есть компания, которая создает искусственную рыбу — ArtMeat.

Компания занимается производством таких растительных продуктов еще с 2019 года. Говорят, что по вкусу продукция компании очень похожа на настоящую рыбу, однако по пользе, конечно, реальные морепродукты несопоставимы — они гораздо благоприятнее влияют на организм.