Вин Дизель назвал точную дату премьеры нового фильма по франшизе Форсаж

Вин Дизель, более всего известный по роли Доминика Торетто из Форсажа, накануне рассказал, когда фанатам стоит ожидать выхода следующего фильма. По словам актера, одиннадцатый Форсаж должен выйти 4 апреля 2025 года.

Он также раскрыл некоторые детали сюжета. По словам Дизеля, одиннадцатый фильм станет логичным продолжением десятой части кинофраншизы.

В нем его герою пришлось столкнуться с антагонистом, роль которого исполнил Джейсон Момоа. Дизель сказал, что планирует в будущем снять Форсаж с главным женским персонажем.