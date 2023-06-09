Вин Дизель назвал точную дату премьеры нового фильма по франшизе Форсаж

17:58 2023-06-09

Звезда Форсажа Вин Дизель порадовал фанатов, рассказав, когда именно им стоит ожидать премьеры 11-го фильма серии.

Вин Дизель, более всего известный по роли Доминика Торетто из Форсажа, накануне рассказал, когда фанатам стоит ожидать выхода следующего фильма. По словам актера, одиннадцатый Форсаж должен выйти 4 апреля 2025 года.

Он также раскрыл некоторые детали сюжета. По словам Дизеля, одиннадцатый фильм станет логичным продолжением десятой части кинофраншизы. 

В нем его герою пришлось столкнуться с антагонистом, роль которого исполнил Джейсон Момоа. Дизель сказал, что планирует в будущем снять Форсаж с главным женским персонажем.

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