Американец воровал секс-игрушки из домов людей, чтобы порадовать любимую девушку

Полиция Род-Айленда арестовала 32-летнего Бенджамина Надровски за то, что он проникал в дома, чтобы украсть секс-игрушки. Было зафиксировано несколько его попыток кражи со взломом.
Сотрудникам правопорядка удалось арестовать нарушителя. В участке он рассказал о причинах такого своего поведения. Ему просто хотелось порадовать свою девушку.
Надровски сказал, что все украденные секс-игрушки предназначались для нее в качестве подарка. Мужчина внес за себя залог, и теперь его ждет суд.
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