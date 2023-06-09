Американец воровал секс-игрушки из домов людей, чтобы порадовать любимую девушку

Полиция Род-Айленда арестовала 32-летнего Бенджамина Надровски за то, что он проникал в дома, чтобы украсть секс-игрушки. Было зафиксировано несколько его попыток кражи со взломом.

Сотрудникам правопорядка удалось арестовать нарушителя. В участке он рассказал о причинах такого своего поведения. Ему просто хотелось порадовать свою девушку.

Надровски сказал, что все украденные секс-игрушки предназначались для нее в качестве подарка. Мужчина внес за себя залог, и теперь его ждет суд.