Шон Пенн закрутил роман с украинской актрисой: их застукали целующимися в Италии

Один из самых популярных и высокооплачиваемых актеров - Шон Пенн - всегда был ловеласом. При этом, отмечает Вумен.ру, личную жизнь звезды нельзя назвать счастливой.

Впервые он женился в 1985-м - на Мадонне, но через 3 года отношения пары со скандалом завершились. Певица обвинила мужа в домашнем насилии и написала на актера заявление в полицию, однако потом его забрала.

Через несколько лет Мэдж призналась, что оклеветала супруга ради мести, но при этом добавила, что тот тоже не был ангелом.

Пенн после развода встречался с Шарлиз Терон, а в 1996-м - женился на актрисе Робин Райт. Двое детей, дочь Дилан и сын Хоппер, у пары родились еще до официального заключения брака. Но в 2010 году супруги разошлись, пояснив, что это случилось из-за непримиримых разногласий.

В третий раз двукратный обладатель «Оскара» вступил в брак в 2020-м, после четырех лет отношений женившись на австралийской актрисе Лейле Джордж. Этот брак в жизни актера оказался самым коротким и продлился всего год.

Но вера в любовь у 62-летнего Пенна оказалась неубиваемой. Через год после развода актер опять стал ходить на свидания. Недавно он был замечен в Риме в компании 43-летней украинской актрисы Ольги Коротяевой.